Диетолог Дик посоветовала употреблять больше тыквы при запорах

Врач-диетолог Татьяна Дык пояснила о пользе тыквы для здоровья. Этот продукт является эффективным против запоров.

Тыква содержит витамины групп А, К, С и Е. Она опережает морковь по уровню каротина. Ее рекомендовано употреблять людям, которые страдают запорами. В продукте содержится большое количество клетчатки, поэтому он решает проблемы с дефекацией. От употребления сырой тыквы нужно отказаться тем, кто страдает воспалительными процессами, развивающимися в ЖКТ. В противном случае, может произойти вздутие живота.

В тыкве содержится мало калорий. Из-за этого продукт идеально подойдет для тех, кто худеет. Посредством данного овоща можно разнообразить рацион. Его допустимо добавлять в каши, супы и выпечку, пишет портал Nation News.