 

Диетолог Дик посоветовала употреблять больше тыквы при запорах

20.10.2021, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Татьяна Дык пояснила о пользе тыквы для здоровья. Этот продукт является эффективным против запоров.
Тыква содержит витамины групп А, К, С и Е. Она опережает морковь по уровню каротина. Ее рекомендовано употреблять людям, которые страдают запорами. В продукте содержится большое количество клетчатки, поэтому он решает проблемы с дефекацией. От употребления сырой тыквы нужно отказаться тем, кто страдает воспалительными процессами, развивающимися в ЖКТ. В противном случае, может произойти вздутие живота.

В тыкве содержится мало калорий. Из-за этого продукт идеально подойдет для тех, кто худеет. Посредством данного овоща можно разнообразить рацион. Его допустимо добавлять в каши, супы и выпечку, пишет портал Nation News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / Китай объявил о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H10N3

20.08 / Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?

10.10 / Павел Воля назвал причину ухода Мартиросяна из Comedy Club

20.04 / Мнение: “Рок-мальчики” 80-х

09.06 / Элизабет Олсен тайно вышла замуж за Робби Арнетта

05.04 / Криптозоолог из США заявил, что обнаружил кость Снежного человека

01.08 / Астрофизик заявил, что создал прототип машины времени

21.11 / Мнение: Неожиданный для зоошизы пост.

27.06 / Певица Sia рассказала о том, каково это усыновить двух 19-летних подростков: “Я в раю”

16.09 / Мнение: Чем нас не устраивает большая Википедия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика