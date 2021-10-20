Врач-диетолог Бурляева развеяла мифы о вреде молочной продукции
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Врач Екатерина Бурляева решила развеять слухи о молочной продукции. Некоторые считают ее вредной, на самом деле это не так.
Считается, что от жирной молочной продукции вырастит уровень холестерина, а на фоне этого увеличится риск развития атеросклероза и сердечных патологий. Бурляева рассказала, что на эту тему было проведено исследование, в котором приняли участие более четырех тысяч человек. Результаты показали, что употребление жирных молочных продуктов никак не сказывалось на сердце.
Второй миф заключается в том, что от употребления жирных молочных продуктов человек может набрать лишний вес. По словам врача, если их количество является умеренным, то люди не поправятся.
Молоко не является более полезным, если в нем ниже процент жира. Считается, что стакан данного напитка содержит суточную норму кальция. Последний показатель составляет тысячу мг. В то же время после выпитого стакана молока человек получает только 240 мг.
Врач пояснила и о пастеризации. Этот процесс предусматривает нагрев напитка в пределах 100 градусов. При ультрапастеризации показатель увеличивается до 135-150 градусов. Еще сильнее нагревается стерилизованное молоко, поэтому там происходит разрушение всех витаминов. В связи с этим наиболее подходящим является первый вариант, пишет портал «Политэксперт».
Смотреть комментарии → Комментариев нет