Врач-диетолог Бурляева развеяла мифы о вреде молочной продукции

Врач Екатерина Бурляева решила развеять слухи о молочной продукции. Некоторые считают ее вредной, на самом деле это не так.

Считается, что от жирной молочной продукции вырастит уровень холестерина, а на фоне этого увеличится риск развития атеросклероза и сердечных патологий. Бурляева рассказала, что на эту тему было проведено исследование, в котором приняли участие более четырех тысяч человек. Результаты показали, что употребление жирных молочных продуктов никак не сказывалось на сердце.

Второй миф заключается в том, что от употребления жирных молочных продуктов человек может набрать лишний вес. По словам врача, если их количество является умеренным, то люди не поправятся.

Молоко не является более полезным, если в нем ниже процент жира. Считается, что стакан данного напитка содержит суточную норму кальция. Последний показатель составляет тысячу мг. В то же время после выпитого стакана молока человек получает только 240 мг.

Врач пояснила и о пастеризации. Этот процесс предусматривает нагрев напитка в пределах 100 градусов. При ультрапастеризации показатель увеличивается до 135-150 градусов. Еще сильнее нагревается стерилизованное молоко, поэтому там происходит разрушение всех витаминов. В связи с этим наиболее подходящим является первый вариант, пишет портал «Политэксперт».