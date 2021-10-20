 

Диетолог Цапкина назвала лучшие продукты для завтрака

20.10.2021, 10:00, Разное
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Диетолог Надежда Цапкина назвала продукты, которые идеально подойдут для завтрака. По ее словам, в рацион утром нужно включить яйца и сливочное масло.
В составе яиц находится более 40 витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, в продукте содержится протеин. Белок является основной строительного материала, он необходим организму. Если говорить о сливочном масле, то оно представляет собой суперфуд. Речь идет о натуральном продукте питания. В нем содержатся витамины А, D, Е и К, а также жирные кислоты. Сочетание данных компонентов активно применяется для проведения антивозрастной терапии. Таким образом, замедляется старение, происходит регенерация клеток.

Самым легко усвояемым из аминокислот является куриный белок. Он выполняет множество функций, в частности, нормализует кровяное давление, улучшает качество тканей. К тому же из организма выводится холестерин.

Витамин Е имеет ряд антиоксидантных свойств, также осуществляется позитивное влияние на репродуктивную функцию. За нормальное состояние неровной системы отвечает витамин В. Он повышает иммунитет и улучшает восприятие информации. Витамин А нужен для здоровья кожи и глаз. Калий и магний, содержащиеся в вышеназванных продуктах, обеспечивают здоровье сердца.

Источник: rsport.ria.ru



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