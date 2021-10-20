Россия проводит перепись населения на фоне демографического спада

Пандемия COVID-19 усугубила и без того сложную демографическую ситуацию в России, пишет корреспондент Les Echos в Москве Бенжамен Кенель. По словам журналиста, новая перепись населения страны началась в момент худшего демографического спада за всю историю РФ в мирное время. Тем не менее у Кремля имеется амбициозный план поддержки рождаемости, с помощью которого власти рассчитывают переломить ситуацию, отмечает автор.



Reuters

«Вместе с пандемией COVID-19 Россию настигли её демографические демоны», — пишет корреспондент Les Echos в Москве Бенжамен Кенель. По словам журналиста, «население крупнейшей страны мира переживает худший демографический спад, когда-либо наблюдавшийся в мирное время». Демограф Алексей Ракша недавно опубликовал данные о численности населения, рассчитанные на основе случаев смерти и рождения без учёта миграции. Согласно этому анализу, в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года население страны сократилось на 997 тыс. человек. Как подчёркивает издание, спад в 2020 году был в 11 раз выше, чем в 2019 году, до вспышки коронавируса. Поскольку уровень рождаемости за этот период не изменился, причиной, очевидно, является смертность.

Хотя Владимир Путин в своих выступлениях не устаёт повторять, что демографический кризис является «историческим вызовом» для России, и регулярно объявляет о новых мерах по поддержке семей, повышению рождаемости и увеличению численности населения, цифры упрямы, отмечает журналист. Ожидается, что число россиян сократится на 1 миллионов за два года (535 500 человек в этом году и 533 400 человек в следующем) и, согласно официальным прогнозам, начнёт расти только с 2030 года.

Правительственный доклад за 2019 год уже «заставил Кремль похолодеть», пишет Кенель. Согласно самым пессимистичным прогнозам, к 2035 году население может сократиться на 4—12 миллионов человек. Как напоминает автор, сегодняшние 145 миллионов жителей России, безусловно, свидетельствуют о подъёме на новый уровень после падения их числа до 143 миллионов в 2000-х годах. Однако страна остаётся менее населённой, чем в 2000 году, когда к власти пришёл Владимир Путин, и далека от показателя в 149 млн, как в 1991 году, в конце существования СССР. Как поясняет корреспондент, сегодня население снова сокращается, поскольку поколение, родившееся в первые постсоветские годы, отмеченные снижением рождаемости, достигает возраста, когда у него могут быть собственные дети.

Как передаёт издание, недавно в РФ стартовала новая перепись населения — третья после распада СССР. «Мы вступили в сложный демографический период», — предупредил Владимир Путин. «Судьба РФ и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет», — настаивает президент, призывая выйти из «демографической ловушки». В качестве решения российский лидер предлагает расширение программы финансовой помощи родителям, начиная с рождения первого ребёнка, а также бесплатное питание в школах и новые пособия для проблемных семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. План Кремля амбициозен: власти надеются повысить уровень рождаемости с 1,5 ребёнка на женщину до 1,7 к 2024 году, отмечает автор.

Однако проблема РФ заключается не столько в рождаемости, уровень которой почти идентичен европейскому, сколько в смертности, далёкой от европейских стандартов, подчёркивает журналист. В борьбе с одной из основных причин смерти — алкоголизмом — правительству, в частности, удалось снизить потребление спиртного на одного человека на 43% в период с 2003-го по 2016 год с помощью активных мер по ограничению продаж и рекламы алкоголя. Кремль настаивает, что борьба с алкоголизмом означает сохранение жизни населения и увеличение продолжительности жизни. Последняя выросла, хотя всё ещё является более низкой, чем в среднем по Европе: сегодня она составляет 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин (по сравнению с 71 и 57 годами соответственно в начале 1990-х годов). «Редкая хорошая новость в мрачной демографической таблице страны», — заключает корреспондент.