 

Петиция об обязательном видеонаблюдении в детсадах Украины набрала необходимое для рассмотрения число голосов

20.10.2021, 9:50, Новости дня
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По состоянию на 20 октября, за 57 дней до завершения голосования, петиция получила поддержку 25 064 пользователей.

“Увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т. п.) и/ли физическом насилии”, – говорится в петиции.

Ее автор, Алина Ханумак, обращаясь к президенту, объясняет, что видеонаблюдение повысило бы эффективность реагирования на подобные случаи.

По ее мнению, видеокамеры следует установить в коридорах, столовых, на спортивных и игровых площадках и других помещениях, “кроме туалетов и раздевалок”, с возможностью получения родителями доступа к трансляции.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский.

“Фокус” писал, что Алина Шаманская (Ханумак) – Instagram-блогер, муж которой, Руслан Ханумак, работает в студии “Квартал 95”, а сама Алина выкладывала в соцсетях свои фотографии с Зеленским.

Контекст:

В целом в Украине, по данным Министерства образования, в 2019году работало 14 898 учреждений дошкольного образования, из которых 14 666 – коммунальной формы собственности, 201 – частной, 29 – государственной. Детские сады посещали примерно 1,28 млн детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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