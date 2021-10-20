Джамала после вылета из “Танцев со звездами” высказалась о своем партнере
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“И я снова победила. Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы, но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня овладевать совершенно новым стилем”, – написала артистка.
Она также обратилась к своему партнеру по проекту, хореографу Антону Нестерко.
“Уже жду следующий сезон, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше! Ты – настоящее открытие, “Танцы со звездами” давно не видели танцовщика твоего уровня”, – заявила Джамаоа.
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Контекст:
Джамала впервые принимала участие в шоу “Танцы со звездами”, вылетев из проекта 17 октября. По итогам седьмого эфира за нее проголосовало наименьшее количество зрителей.
После первых семи эфиров в шоу осталось семь звездных участников: саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin, а также певицы Александра Зарицкая и Евгения Власова,
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