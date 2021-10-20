Спортсменки из Рыбинска выступят на Кубке мира по шорт-треку

20.10.2021, 9:49, Новости

Теги: Спорт

В составе сборной России рыбинские спортсменки Елена Серёгина и Анна Вострикова прилетели в Китай, чтобы принять участие в международных состязаниях.

21 октября Пекин будет принимать первый этап Кубка мира по шорт-треку. Эти старты станут тестовыми перед Олимпийскими играми 2022 года. В БК Bettery, о бонусных предложениях которой можно узнать здесь , будут доступны трансляции ОИ и ставки на результаты соревнований.

Вострикова и Серёгина успешно прошли отбор для участия в Кубке мира. Воспитанницы спортивной школы №4 выступят на четырёх этапах, по результатам которых сформируют перечни атлетов, квалифицированных для участия в Олимпиаде.

Второй этап турнира пройдёт в городе Нагоя (Япония) с 28 по 31 октября. Третий с 18 по 21 ноября примет венгерский Дебрецен. Завершающие старты состоятся в Дордрехте (Нидерланды) с 25 по 28 ноября.

Для получения олимпийской лицензии рыбинским спортсменкам предстоит войти в число 32 лучших на дистанциях 500 и 1000 м. На дистанции 1500 м необходимо попасть в топ-36, в эстафете — в первую восьмёрку. В смешанной эстафете квоту от организаторов получат 12 команд. Итоговый состав олимпийской сборной нашей страны будет оглашён в декабре 2021 года.