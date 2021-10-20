 

Цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров

20.10.2021, 9:39, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1155,4 доллара за тысячу кубометров, или 96 евро за МВт·ч, передает ТАСС.

В начале торгов вторника цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе  ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров.

При этом накануне цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE росла до 1281,9 доллара за тысячу кубометров на фоне новостей об отказе Газпрома бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в ноябре.



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