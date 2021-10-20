В США хирурги пересадили человеку почку свиньи

В Нью-Йорке хирурги провели операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку, орган сейчас функционирует нормально.

Как рассказал директор института трансплантологии в Нью-Йорке Роберт Монтгомери, участвовавший в операции, почку пересадили человеку на аппарате искусственного дыхания, информирует РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Врач считает, что генно-модифицированные свиньи потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов в будущем.

«Это огромный прорыв. Очень большое достижение. Но нам все еще предстоит узнать больше о продолжительности работы органа», – сказал профессор трансплантационной хирургии, участвовавший в эксперименте.

Издание отмечает, что если ученые смогут найти способ выращивать органы свиней для пересадки человеку, то это решит проблему 100 тыс. граждан США, стоящих в очереди на трансплантацию. Более 90 тыс. нуждаются именно в новой почке. Результаты исследования не были оценены экспертами и их никто не публиковал.

Ранее сообщалось, что врачи Тверского областного клинического онкодиспансера провели первую реконструктивную операцию «Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом» после проведенной ранее радикальной мастэктомии.

Это один из вариантов протезирования молочной железы после ее удаления. Применялись для этого мягкие ткани пациента, а это улучшает качество жизни. Спектр подобных методик планируют расширить в ближайшее время.