Женщину, заказавшую службу за здравие Навального в Главном храме Вооруженных сил, объявили в федеральный розыск

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск неустановленное лицо женского пола, заказавшее службу за здравие блогера Алексея Навального в Главном храме Вооруженных сил.

Следствие установило, что женщина, утром 17 сентября обратилась к служительнице храма и попросила упомянуть в ходе службы имя блогера. Передав 500 рублей и записку с именем оппозиционера, она покинула святыню. Батюшка не был подготовлен к такому повороту событий и произнёс молитву за раба Божьего Алексея Навального. После этого один из прихожан храма вызвал полицию. Опросив священнослужителя, правоохранители пришли к выводу, что была совершена провокация.

Посмотрев на записи с видеокамер, они составили фоторобот женщины. Прихожанке с виду 30-35 лет, она среднего роста, с длинными распущенными волосами. При себе имела дамскую сумочку с белой лентой. Фотографии преступницы уже размещены на ситилайтах и досках объявлений в Московской области. МВД заранее благодарит всех сознательных граждан за любую информацию о женщине и обещает наградить их.

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