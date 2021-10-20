 

В сети не могут подсчитать котиков: на фото все видят только троих, но их четыре

20.10.2021, 9:30, Разное
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Внимательно посмотрите на фото, и попробуйте определить количество котят, которые запечатлены на ней. Не секрет, что эти животные умны и хитры, к том же, кошки умеют маскироваться.

В интернете распространили уникальный снимок.

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Фотография предлагает определить точное количество котиков, которые там изображены. Оптическая иллюзия появилась на одной из страниц в Reddit:

Мужчина думал, что снял трех котят. Но когда девушка внимательно изучила фотографию, она поняла, что животных там больше.

Она решила бросить вызов читателям и предложила им угадать, сколько же на снимке мохнатых любимцев.

«Мой папа не обратил внимание на четвертую кошку, пока я не рассмотрела фото и не обнаружила ее. Я заволновалась, но потом успокоилась и решила загадать эту загадку своей семье», – сказала владелица страницы.

Если так и не нашли, то не расстраивайтесь, держите ответ:

Надо сказать, что не все пользователи смогли обнаружить четвертое животное.



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