Частая зевота может говорить о депрессии

Доктор Нуржахан Фаллахи в рамках интервью рассказала, о чем может говорить частая зевота. В ряде случаев она свидетельствует о депрессии.

Зевота представляет собой непроизвольное движение, которое состоит из глубокого вдоха и довольно энергичного выхода. Рефлекс может быть полезным, поскольку прорабатываются дыхательные пути. Иногда зевота расслабляет человека после сильного стресса или же нервного перенапряжения. Кроме этого, активизируется работа головного мозга.

В то же время зевота может выступать в качестве симптома. Например, она может говорить о депрессии, поскольку в крови повышается гормон стресса. Иногда такое состояние свидетельствует о некорректной работе щитовидки, о наличии сахарного диабета, рассеянного склероза, патологий сердечно-сосудистой системы. Врач пояснила и о возможных заболеваниях печени, связанных с нарушением жирового обмена.

Самостоятельно не нужно ставить себе никакой диагноз. Зачастую зевота появляется на фоне сильной усталости, скуки или же стресса. В норме человек может зевать после приема определенных препаратов, в частности, противоаллергических, пишет портал iReactor.