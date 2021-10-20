 

Отсутствие пограничного контроля в ЕС облегчает Минску задачу по доставке мигрантов

20.10.2021, 9:10, Новости дня
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Отсутствие пограничного контроля между странами ЕС делает трудным обнаружение и депортацию нелегальных мигрантов, пишет Die Welt. Как отмечает издание, в ФРГ уже задумываются о введении временного контроля на границе с Польшей ввиду активного притока мигрантов, направляющихся в Германию с территории Белоруссии. В числе дополнительных мер также обсуждается введение новых санкций против Минска.


Reuters

Правительство Германии пока не планирует создавать пункты контроля на границе с Польшей для снижения притока нелегальных мигрантов, пишет Die Welt. При этом пресс-секретарь правительства Штефан Зайберт отметил, что в Берлине пристально наблюдают за мигрантами из Белоруссии, которые через Польшу попадают в ФРГ. Однако Зайберт подчеркнул, что никаких перекрытий границы не планируется.

В грядущую среду глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер будет вместе с правительством обсуждать проблему резкого роста нелегальной миграции, пишет Die Welt. Между тем, профсоюз полицейских Германии считает временное введение пограничного контроля на границе с Польшей «неизбежным»: в организации сообщили об этом Зеехоферу. Председатель профсоюза Хайко Теггатц отметил, что только одобрение со стороны МВД позволит начать депортации нелегалов.

Согласно данным немецкой полиции, начиная с августа на территорию Германии пытались проникнуть 4900 нелегалов, пробиравшихся через Польшу со стороны Белоруссии. Как пишет Die Welt, таким образом Минск мстит ЕС за санкции.

В ответ ФРГ и другие страны ЕС намерены усилить давление на Белоруссию, пишет издание. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за введение санкций против белорусских авиакомпаний, доставляющих мигрантов на территорию Белоруссии.
Ключевой страной в данном вопросе является Польша, пишет Die Welt: эта страна располагается на внешних границах ЕС и имеет пограничный контроль, который позволяет проводить депортации. Как отмечает издание, Варшава считает Белоруссию «безопасной страной», в которой люди, ищущие убежища, могут найти защиту от преследований.

Следуя этому принципу, Польша уже много лет депортировала нелегалов, пишет издание. Однако в последнее время появились данные о том, что Белоруссия перестала впускать депортированных на свою территорию и они содержатся в палаточных городках у границы. Как отмечает издание, на данный момент практически невозможно предотвратить проникновение мигрантов через Польшу в ФРГ и прочие страны. Согласно нынешнему праву ЕС, нелегальные мигранты должны переправляться в страну прибытия, однако это происходит очень редко: а даже если это удаётся сделать, за этим часто следует новая попытка проникнуть на территорию ЕС.



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