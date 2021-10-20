На трассе Киев – Одесса столкнулись пять автомобилей. Есть погибшие, движение ограничено – полиция

Авария произошла недалеко от поселка Любашевка. Погибло три человека, есть пострадавшие, им медики оказывают помощь.

После аварии на 313 километре автодороги Киев – Одесса ограничили движение транспорта.

“Просим водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать альтернативный путь. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе”, – заявили в релизе.

Правоохранители пока не называют причин аварии.

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