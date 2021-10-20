 

В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от коронавируса

20.10.2021, 9:04, Новости дня
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“За сутки в Украине […] 226 587 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы – 84 446 человек”, – говорится в сообщении.

УНН отмечает, что это рекордный показатель с начала прививочной кампании.

“Привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 14 865 911 прививок”, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что “95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированные”.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1975623405934088

По данным Минздрава, больше всего прививок сделали в Украине вакциной от Pfizer – почти 3,3 млн.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

По состоянию на 20 октября в Украине подтвердили 2,68 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 18 912 – за последние сутки. Скончались почти 62 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,3 млн человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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