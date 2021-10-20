 

45-летняя ведущая ТСН Падалко топлес и без макияжа снялась в кабинете маммолога

20.10.2021, 9:04, Новости дня
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“Сходить на маммографию – это не так увлекательно, как на концерт или в парикмахерскую. Но это важно! И может быть бесплатно”, – написала она.

Падалко призналась, что проходит это обследование раз в год.

Она подчеркнула, что рак молочной железы на 95% излечим, если диагностирован на ранней стадии. Среди важных факторов, которые могут вызвать болезнь, она назвала наследственность, длительное употребление противозачаточных гормональных средств, отсутствие беременностей, поздняя менопауза, длительный прием гормонозаместительной терапии.

“Вы точно будете спрашивать, как пройти бесплатный осмотр. В каждом городе – свои возможности, но везде следует начинать именно с семейного врача. Новая медицинская система не предусматривает обращение к узкому специалисту направления. Если Вам отказывают в скрининге, настаивайте! Просите письменный отказ”, – написала она.

Телеведущая сопроводила пост собственным снимком, на котором запечатлена без бюстгальтера и макияжа. Также она добавила видео с примером самообследования груди на примере другой женщины.

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Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Контекст:

Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки. С июня 2002 года работает ведущей на “1+1”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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