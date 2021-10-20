Сергей Безруков заболел коронавирусом
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Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что у него диагностировали COVID-19.
«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… Не переживайте, всё под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», – написал актер на своей странице в Instagram.
Безруков добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.
Ранее спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19.
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