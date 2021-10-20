 

Сергей Безруков заболел коронавирусом

20.10.2021, 9:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНародный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что у него диагностировали COVID-19.

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… Не переживайте, всё под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», – написал актер на своей странице в Instagram.

Безруков добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.

Ранее спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19.



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