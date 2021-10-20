 

На Украине заявили об энергетической катастрофе

20.10.2021, 9:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФедерация работодателей Украины сообщила о катастрофической ситуации, сложившейся на рынках энергетических ресурсов.

Заявление было обнародовано после того, как партия «Батькивщина» потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и повышением цен на тарифы ЖКХ.

Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти, – сообщается на сайте организации.

Эксперты предупреждают, что это может оказать пагубное влияние на национальную экономику. Ситуация может вызвать сокращения на предприятиях, закрытие компаний, увеличение трудовой миграции и уменьшение поступлений в бюджеты.

Ранее депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени». 

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.



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