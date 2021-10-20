Инфекционист рассказала, как отличить желудочный грипп от кишечного коронавируса

Одним из симптомов штамма «дельта» коронавирусной инфекции является расстройство желудка, чаще всего наблюдается оно у детей, рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

Бывает, что родители путают этот симптом коронавируса с обычной ротавирусной инфекцией, которую часто называют «кишечным гриппом», рассказала медик «Вечерней Москве».

По словам врача, разницу определить легко: при ковиде позывы в туалет не такие частые, диарея проявляется два-три раза в течение дня, а при ротавирусе у человека диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. симптомы будут сопровождаться частыми рвотами.

Ранее газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, что в медицине есть случаи, когда разные вирусы атакуют один орган, вступая в конкуренцию друг с другом.

Медик сообщил, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», так как в прошлые волны случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас люди стали чаще болеть и другими вирусами.

В пример он привел эпидемию полиомиелита. Тогда было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.