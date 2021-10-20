 

Путин и Шойгу сыграют товарищеский матч по Dota 2 против Team Spirit

20.10.2021, 8:51, Разное
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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу примут участие в товарищеском матче по компьютерной игре Dota 2. Противниками команды правительство станут победители чемпионата мира по этой игре, российская команда Team Spirit.

Матч состоится в формате 3х3, личность третьего игрока команды Путина пока не разглашается. Источники в Кремле дают противоречивую информацию на этот счёт: некоторые из них уверены, что им станет глава Роскомнадзора Андрей Липов, другие считают, что таким образом президент намерен представить стране своего преемника, личность которого пока держат в секрете. В случае победы в матче участники Team Spirit получат из рук Сергея Шойгу памятные призы и повестки в военкомат.

“Это очень важно для инновационного развития страны. Нигде в западном мире нет столь профессиональных и сплочённых спортсменов. Только наши ребята из года в год показывали выдающиеся результаты на этом турнире. Мы, старшее поколение, тоже не должно от них отставать. Поэтому очень важно, чтобы и президент, и депутаты Госдумы, и члены правительства были готовы отстоять честь России не только на поле боя, но и на просторах интернета”, – сказал Шойгу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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