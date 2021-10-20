 

“У украинской стороны серьезные проблемы”: экономист Илларионов о контактах Байдена с Путиным

20.10.2021, 8:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США расширяют диалог с Россией в ущерб интересам Украины. Об этом заявил российский оппозиционный экономист, бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов.

В беседе с украинской журналисткой Алесей Бацман Илларионов обратил внимание, что спектр вопросов, которые президент США Джо Байден обсуждает с президентом России Владимиром Путиным, постепенно увеличивается. При этом Вашингтон все чаще игнорируют призывы и просьбы украинской администрации, связанные с противостоянием Москве.

Экономический аналитик отметил, что руководство США фактически отказывает Украине в предоставлении членства и Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), а также оставляет без внимания ее требование остановить строительство и не допустить запуск российского газопровода “Северный Поток – 2”, благодаря которому Москва сможет поставлять топливо в Европу в обход Украины. Андрей Илларионов добавил, что помимо этого Соединенные Штаты игнорируют просьбы Незалежной о поставках вооружения и военной техники.

По мнению Илларионова, у украинской стороны имеются “серьезные проблемы” с США по всем перечисленным вопросам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Эндокринолог рассказала, что необходимо исключить из своего рациона пациентам с сахарным диабетом

19.10 / Психолог Панфилова назвала Волочкову неуверенной в себе из-за романа с водителем

13.05 / По предложению “ЕР” на региональную медицину выделят еще 25 млрд рублей

15.01 / Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия

06.12 / “Перенеслась в свою юность”: Анфиса Чехова впечатлила подписчиков новым имиджем

24.11 / Скандалы: Тарзан снова изменил Русалке

06.09 / Мнение: Фиксируем многочисленные враждебные заявления

21.01 / Скандалы: Тайное и явное Евгения Биргера

19.06 / Как аккуратно очистить следы маркера с мебельной обивки. Поможет перекись, лак для волос и фен

29.06 / Вмешательство в выборы в России: когда Борис Ельцин просил Билла Клинтона о помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика