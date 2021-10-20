“У украинской стороны серьезные проблемы”: экономист Илларионов о контактах Байдена с Путиным

США расширяют диалог с Россией в ущерб интересам Украины. Об этом заявил российский оппозиционный экономист, бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов.

В беседе с украинской журналисткой Алесей Бацман Илларионов обратил внимание, что спектр вопросов, которые президент США Джо Байден обсуждает с президентом России Владимиром Путиным, постепенно увеличивается. При этом Вашингтон все чаще игнорируют призывы и просьбы украинской администрации, связанные с противостоянием Москве.

Экономический аналитик отметил, что руководство США фактически отказывает Украине в предоставлении членства и Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), а также оставляет без внимания ее требование остановить строительство и не допустить запуск российского газопровода “Северный Поток – 2”, благодаря которому Москва сможет поставлять топливо в Европу в обход Украины. Андрей Илларионов добавил, что помимо этого Соединенные Штаты игнорируют просьбы Незалежной о поставках вооружения и военной техники.

По мнению Илларионова, у украинской стороны имеются “серьезные проблемы” с США по всем перечисленным вопросам.