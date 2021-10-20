Дважды развелась и весила больше 100 кило: как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Алисинью в “Клоне”

57-летняя бразильская актриса Кристиана Оливейра сыграла в популярном сериале “Клон” одну из самых нелюбимых героинь большинства зрителей – хитрую и лживую Алисинью, племянницу Эдны. Сыгранный Кристианой персонаж вызывает у зрителей неподдельную неприязнь, однако исполнять эту роль актрисе было непросто – она нисколько не похожа на Алисинью в жизни.

Оливейра родилась и выросла в Рио-де-Жанейро – в своей многодетной семье она стала девятым ребенком. Прокормить такую толпу было непросто, поэтому с деньгами в доме были проблемы. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь и себе, и родителям, Кристиане пришлось бросить учебу уже в 13 лет и устроиться на работу.

Помимо трудностей с финансовым положением в семье, девушку терзали комплексы из-за лишнего веса: в юности она весила больше 100 килограммов. Поэтому будущая актриса занялась не только зарабатыванием денег на жизнь, но и похудением. Так уже в 20 лет Кристиана пришла в форму и попробовала себя в модельном бизнесе.

Спустя пять лет поисков себя, в 1989 Оливейра попала на экраны в своей первой картине “Болото”, которая сделала ее узнаваемой. Благодаря упорству и желанию развивать в актерской карьере, артистка снялась еще в нескольких фильмах, а на момент съемок в сериале “Клон” уже была известной на родине звездой.

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Публикация от Cristiana Oliveira (@oliveiracris10)

Если в карьере актрисы у Кристианы все складывалось удачно, то о личной жизни сказать этого нельзя – свою любовь она так и не нашла. Первый брак с фотографом Андре Вальдерли, в который артистка вступила еще в 19 лет, распался после рождения дочери Рафаэлы. Во второй раз звезда вышла замуж только спустя 10 лет, однако и этот союз не сложился. В браке с

Маркосом Сампайо

актриса родила вторую наследницу Антонию, а после развода так и не вышла замуж в третий раз. Несмотря на все тяготы жизни, Оливейра продолжает сниматься в кино, а в свободное время путешествует и бывает с семьей.