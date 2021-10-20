Девушка поднялась на свой старый чердак перед продажей дома и нашла вещь, которая сделала ее миллионером

Утерянная работа популярного художника Джованни Баттиста Тьеполо была найдена на чердачном помещении в одном из старых домов, распложенных рядом с Таустером, что в Англии. Рассказывает BBC News.

Потомок владельцев дома, Генриетта Ситуэлл, поднялась на чердак, чтобы убраться там, ведь что дом готовился к продаже.

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Наверху британка нашла интересный предмет, который был упакован. Женщина сняла упаковку и сразу поняла, что у нее в руках находится необычное полотно.

Она вспомнила историю, которую ей рассказывали члены ее семьи. Речь в ней шла о живописце Джованни Баттиста Тьеполо. Рисунок был куплен дедом девушки, но спустя какое время покупка будто испарилась и никто его так и не увидел.

Та самая найденная картина

Фото: Dreweatts Auction

«Очень печально, что такая роскошная картина от мастера XVIII века томилась на чердаке на протяжении многих лет», – сказала девушка.

Генриетта поторопилась показать находку сотрудникам аукционной компании Dreweatts. Предварительно находку оценили в 250 000 английских фунтов или 24,4 миллиона рублей. На картине показана группа людей, одетых в маски Пульчинелла. Уже вскоре состоит аукцион, в рамках которого произведение выставят на торги.