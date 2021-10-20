 

Ученые намерены научить искусственный интеллект мыслить по-новому

20.10.2021, 8:26, Разное
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Ученые из Тюменского государственного университета планируют научить по-новому мыслить искусственный интеллект. Они хотят создать ряд алгоритмов, чтобы проводить исследования в области физики, математики, философии. Это позволит застраховать ИИ от ошибок, которые тот способен допустить.
Сейчас искусственный интеллект находится на таком уровне, что он способен управлять техникой, делать прогнозы. Для выполнения задач используются изначально заданные образцы. Основная проблема заключается в том, что алгоритмы нельзя пересматривать или же дополнять.

Для уменьшения риска ошибки исследователи предложили вариант иного построения алгоритмов. Они позволят ИИ принимать более «сознательные» решения. Суть идеи состоит в том, что робота обучат с разных точек зрения. Он будет демонстрировать этическое поведение, получит абстрактное мышление.

Ученые надеются, что получится создать систему ИИ нового поколения. Способности робота выйдут за пределы концептуальных рамок, пишет портал «Глобал.МСК».



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