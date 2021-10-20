В Украине за сутки подтвердили наибольшее за полгода число новых случаев COVID-19

За сутки в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1447, медработников – 435). […] Также за минувшие сутки госпитализировано 5468 человек, летальных случаев – 495, выздоровело – 7605 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 15 579 случаев COVID-19. Последний раз больше инфицированных, чем 19 октября, выявляли 8 апреля (19 676). Рекордный прирост инфицированных был 4 апреля – 20 341.

По данным Минздрава, во вторник в стране сделали 137 355 тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 679 185 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 61 843 пациента с COVID-19, выздоровело – 2 344 799 человек.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

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