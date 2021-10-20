 

В Харьковской области столкнулись микроавтобус и грузовик, три человека погибли

20.10.2021, 8:18, Новости дня
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Авария произошла примерно в 6.00 недалеко от села Копанки Красноградского района.

В результате ДТП погибли две женщины и мужчина, трое получили травмы. Все пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали из микроавтобуса тела погибших. Троих пострадавших пассажиров медики скорой помощи госпитализировали в медучреждение”, – собщили в ГСЧС.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса во время движения в сторону Днепра не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, который ехал впереди него в том же направлении сообщили в Нацполиции.

Фото: kh.dsns.gov.ua

После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Состояние здоровья пострадавших медики оценили как средней тяжести. Всего в микроавтобусе находилось восемь пассажиров.

У пострадавших диагностировали переломы ребер, конечностей и ушибы, сообщил Общественному директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители позже сообщили, что задержали водителя микроавтобуса.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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