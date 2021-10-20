Ведущая политического ток-шоу на Общественном заявила, что Офис президента выдвигает редакции ультиматумы

Барчук рассказала, что “обслуживающий персонал” главы Офиса президента Андрея Ермака обвинил программу в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений в выпуске, вышедшем в эфир 18 октября.

“Я бы не обращала внимание на это информационное киллерство от анонимных Telegram-каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы. Во-первых, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции “Слуга народа”. Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом Михаила Подоляка в ОП. Это не новость. Хотя у меня все больше вопросов относительно субъектности народных депутатов, их личной позиции и достоинства, и в конце концов принципа парламентаризма. Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии “слуг народа” на эфирах”, – заявила она.

По словам Барчук, такие ультиматумы выдвигали относительно гостей программы 11-го и 18 октября.

“В прошлый понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире “Зворотного відліку” будут присутствовать или двое “слуг” (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП. В последний понедельник появился ультиматум №2: “слуги” (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу. Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это “несоблюдение журналистских стандартов”, – написала Барчук.

Она заявляла о давлении в эфире программы, запись этого фрагмента Лерос публиковал в Facebook.

Барчук пишет, что сейчас речь идет о первых сигналах угрозы для свободы слова и независимости СМИ.

“Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 году, когда сначала [тогдашняя замглавы Администрации Президента] Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа. Поэтому я призываю коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа. Также призываю народных депутатов от “Слуги народа” не участвовать в этом шантаже, приходить на эфиры, представлять свою позицию и этим защищать парламентскую демократию в стране, потому что авторитаризм является угрозой для всех”, – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4590076407722680&id=100001610979982

Контекст:

Лерос – исключенный из фракции “Слуга народа” нардеп. Он был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника, в сентябре Лероса официально исключили из парламентской фракции “Слуга народа”.

Буймистер исключили из фракции вчера. Глава партии, замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и “Слугой народа” по закону об олигархах).

Ток-шоу “Зворотний відлік” выходит на Общественном с 2019 года, его запустили перед президентскими выборами. Ведущие – Барчук и Павел Казарин.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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