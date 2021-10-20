Саперы в Сирии обезвредили взрывное устройство на месте теракта в Дамаске
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Сирийские саперы обезвредили взрывное устройство на месте подрыва автобуса в центре Дамаска, сообщил источник в службе безопасности.
Источник сообщил, что саперы армии САР «обезвредили третье взрывное устройство установленное на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска», передает РИА «Новости».
Ранее террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска. По сообщениям СМИ, в результате погибли 14 сирийских военных.
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