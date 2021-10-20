Саперы в Сирии обезвредили взрывное устройство на месте теракта в Дамаске

Сирийские саперы обезвредили взрывное устройство на месте подрыва автобуса в центре Дамаска, сообщил источник в службе безопасности.

Источник сообщил, что саперы армии САР «обезвредили третье взрывное устройство установленное на месте подрыва военного автобуса в центре Дамаска», передает РИА «Новости».

Ранее террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска. По сообщениям СМИ, в результате погибли 14 сирийских военных.