 

Японские «корабли-призраки» всплыли на Иводзиме

20.10.2021, 8:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря подняло японские «корабли-призраки» времен Второй мировой войны, сообщили СМИ.

На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны части их корпусов, лежащие на вулканическом пепле, передает РИА Новости.

Как пишет The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов для защиты других судов.

В 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тыс. японских военнослужащих и почти 7 тыс. американцев. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.

https://t.co/Z45zboy6rC

—news (@tv_asahi_news) October 17, 2021

Ранее к берегам ирландского графства Корк прибило грузовой корабль MV Alta под флагом Танзании, на 77-метровом судне не оказалось членов экипажа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Стало известно о связях Байдена-младшего с кандидатом в госсекретари

20.12 / Россияне назвали самый желаемый подарок на Новый год

02.06 / Черногория начала сокращать полицейских из-за нехватки финансирования

09.11 / Дзюба и Орзул прокомментировали скандальное видео

03.06 / В компании Samsung рассказали о планах продолжения выпуска линейки Galaxy Note

30.03 / Эксперты рассказали, как защитить деньги и персональные данные от киберпреступников

24.11 / Фурса: Байден может стать для Украины сержантом американской армии, который третируют своих солдат, чтобы они стали лучше и выжили в бою

05.07 / Глава FDA: рано судить о безопасности проведения республиканского съезда во Флориде

04.07 / Девочки погибли из-за жары в машине в Ростовской области

04.05 / “Настоящая еврейская мама”. Полякова рассказала об отношениях со свекровью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика