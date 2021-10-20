Японские «корабли-призраки» всплыли на Иводзиме

В результате сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря подняло японские «корабли-призраки» времен Второй мировой войны, сообщили СМИ.

На поверхности оказались остовы 24 японских транспортных кораблей. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны части их корпусов, лежащие на вулканическом пепле, передает РИА Новости.

Как пишет The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму, позже их переместили на западную часть острова и использовали в качестве волнорезов для защиты других судов.

В 1945 году в ходе битвы за Иводзиму погибли более 20 тыс. японских военнослужащих и почти 7 тыс. американцев. Остров был возвращен США Японии в 1968 году и в настоящее время является военной базой Сил Самообороны, въезд гражданским лицам на него запрещен.

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—news (@tv_asahi_news) October 17, 2021

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