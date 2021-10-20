Самолет Челябинск – Норильск вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
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Самолет авиакомпании Red Wings с 90 пассажирами на борту, вылетевший в среду утром из Челябинска в Норильск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
«Сегодня вылетел в Норильск самолет авиакомпании Red Wings, на борту было 90 пассажиров. В 09.23 (07.23 мск) по техническим причинам он вернулся в наш аэропорт», – сообщил источник ТАСС.
В аэропорту добавили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Пассажиры сейчас размещены в здании аэровокзала, чувствуют себя хорошо. Рядом дежурят медики. Ожидается решение авиакомпании о дальнейших действиях.
Ранее самолет рейсом из Антальи в Белгород экстренно сел в аэропорту вылета.
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