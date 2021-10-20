ФБР пришло с обыском в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне

Сотрудники Федерального бюро расследований проводят обыск в доме бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сказала в твиттере журналистка NBC Лаура Стриклер, другой корреспондент NBC Том Винтер заявил, что в ФБР подтвердили информацию.

Винтер пишет, что у дома находятся несколько федеральных агентов, которые не пускают в него посторонних. Стриклер уточнила, что туда занесли несколько профессиональных осветительных приборов.

Представитель Дерипаски прокомментировал «Ведомостям» проводящиеся обыски: «ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является».

Данные Flightradar свидетельствуют, что самолет предположительно принадлежащий Дерипаске приземлился в Вене. Этот же лайнер был замечен в норвежском городе Молде, когда российские олигархи прилетали туда на рыбалку во фьордах, писала газета Adressa.

В 2017-м году The Washington Post, ссылаясь на источники и документы, сообщила, что дом, в котором проводится обыск, приобрела компания Hestia International, зарегистрированная в штате Делавэр — собеседники издания связывали ее с Дерипаской, официально, кто за ней стоит, не раскрывалось. Как отмечала WP, площадь дома — более 2100 квадратных метров.

Позже журналистам стало известно, что ФБР пришло с обыском в дом, который связан с Дерипаской, в Нью-Йорке.

На фоне сообщений об обыске акции компании «Русал», основанной Дерипаской, начали стремительно падать.

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