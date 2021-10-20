 

После запуска Pixel 6 компания Google удвоит выпуск смартфонов

20.10.2021, 7:48, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, компания Google разместила заказ у подрядчиков на изготовление семи миллионов штук новых смартфонов Pixel 6. Данное число вдвое превышает заказ, сделанный в прошлом году на смартфоны предыдущей пятой серии.

По словам экспертов, у Google есть явное преимущество на американском рынке. Только эта компания там выпускает мобильные гаджеты на операционной системе Android. Разумеется, есть еще китайские и корейские гаджеты. Но американцы все-таки предпочитают отечественные бренды.

Кроме того стало известно о заказе еще пяти миллионов бюджетных версий Pixel 5A. Эти смартфоны, напомним, были представлены на рынке весной текущего года. А ведь за весь прошлый год Google продал всего 3,7 млн смартфонов. Но тогда виной всему стала пандемия.



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