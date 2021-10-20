Запущена в производство новая модель умных часов Realme Watch T1

Вчера компания Realme официально представила новую модель смарт-часов Watch T1. Как стало известно во время презентации, стоимость наручного гаджета в розничной торговле составит 110 американских долларов.

И ровно столько же спортивных режимов поддерживает данное устройство, сообщили представители компании. Правда, пока неизвестно, получат ли российские пользователи такие асы за 7800 рублей (по курсу). Не исключено, что местные продавцы установят дополнительную комиссию.

Размер экрана в часах составляет 11,3 дюйма. Дисплей защищен специальным стеклом Corning Gorilla. Также здесь предусмотрена возможность сенсорного управления. Объем основной памяти – 4 Гб. Часы выполняют полный спектр стандартных для данного вида устройств функций.