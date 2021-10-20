Немецкие инженеры создали мотоцикл для поездок на Луне

Инженеры из дрезденской компании Hookie представили двухколесный мотоцикл, который можно использовать для передвижения по лунной поверхности.

Разработчики назвали свое транспортное средство Tardigrade, что указывает на его тихоходность. Однако у лунного мотоцикла есть и целый ряд своих преимуществ.

Главное из них состоит в том, что такой мотоцикл весит в три или четыре раза меньше, чем предлагаемые другими компаниями луноходы. Это значит, что с одним кораблем их можно будет отправить несколько. Таким образом, своим транспортным средством будет обеспечен каждый астронавт. Кстати, специалисты по освоению космоса напоминают, доставка на Луну одного килограмма груза стоит более 2,7 тыс. долларов.