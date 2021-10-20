 

Утром 20 октября на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

20.10.2021, 7:29, Новости дня
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“19 октября российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. […] На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что во вторник боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Авдеевка (из автоматических станковых гранатометов), Зайцево (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Гранитное и Лопаскино (из минометов калибра 120 мм).

Стреляли также возле Катериновки (из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Водяного в Приазовье (из минометов калибра 82 мм) и Верхнеторецкого (из автоматических и станковых противотанковых гранатометов).

“На 7.00 20 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – отметили в пресс-центре.

По его данным, раненого в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1222825134876767

Сутками ранее боевики нарушили перемирие семь раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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