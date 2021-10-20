“Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне”. Дорофеева в стрингах и с фатой невесты на голове прошлась по полю

В обнародованном фрагменте она в стрингах, корсете и в фате идет по полю с завязанными спереди руками. Пост Дорофеевой набрал больше полумиллиона просмотров и свыше 500 комментариев.

“Ка-а-айф”, – написала annagrigoryeva_.

“Не холодно?” – поинтересовался _xvrtse_.

“А почему невеста в трусах?” – удивился nagornykh.a.

“Не, ну в трусах обязательно. Как они задолбали с этими труселями!” – призналась ellasawchenko.

“Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне”, – попросил kucenkoalexsey773777.

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Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Адиль Жалелов – казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер, основатель лейбла Musica36. Он стал широко известен в 2013 году после выхода клипа на песню VBVVCTND. В 2015-м он выпустил дебютный альбом “Дом с нормальными явлениями”, который стал одним из самых популярных рэп-альбомов в России.

Дорофеева и Скриптонит уже записывала дуэт в 2017 году – “Не забирай меня с пати”.

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