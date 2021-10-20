 

Украина передала США танк «Оплот» на несколько лет позже обещанного

20.10.2021, 7:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина передала США один танк «Оплот». Отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев.

«Государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», отгрузила заказчику танк <…> «Оплот», – передает ТАСС сообщение «Укроборонпрома». При этом со ссылкой на директора «Укрспецэкспорта» Вадима Ноздрю уточняется, что «танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком». Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации», – добавили в компании.

Танк «Оплот» производят на харьковском Заводе имени Малышева. Он предназначен для поражения наземных и низколетящих воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Эта боевая машина может выполнять широкий круг задач в различных климатических, метеорологических и дорожных условиях при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов.

Между тем ВВС США сообщили, что стратегические бомбардировщики США пролетели над Черным морем во время визита министра обороны Ллойда Остина в регион. «Два бомбардировщика B-1 (Lancer) провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА Новости заявление ведомства.

Самолеты взлетели с базы США в Фэйрфорде, Великобритания. В ходе полета они осуществили дозаправку над морем.

В эти дни глава Пентагона Остин посещает Украину, Грузию и Румынию. Напомним, во вторник глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.

О том, что украинский «Завод имени Малышева» поставит на экспорт в США один танк «Оплот», стало известно в конце зимы 2018 года. Однако позже в США признали ненадежность украинского танка. В 2019 году единственный танк «Оплот» так и не был передан заказчику. Газета «ВЗГЛЯД» подробно рассказывала о развале украинское танкостроения.



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