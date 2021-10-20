 

В Раде назвали Украину помойной ямой: Непригодна для проживания

20.10.2021, 7:06, Разное
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Во вторник, 19 октября, Александр Колтунович на пленарном заседании Верховной Рады заявил, что из-за действий украинских властей находиться в стране невозможно. Он сравнил Незалежную с помойной ямой. “Страна практически непригодна для проживания”, – сказал депутат.

Колтунович обратил внимание на провал евроинтеграции, неспособность властей справиться с пандемией коронавируса. Парламентарий обвинил украинское руководство в коррупции, а также отметил, что президент страны Владимир Зеленский не воспринимает критику и не рассматривает альтернативного курса государства.

Кстати, ранее коллега Колтуновича по фракции, депутат Верховной Рады Илья Кива сравнил Украину с готовящейся на убой свиньей, которую успокаивают во избежание визга. Так он прокомментировал прибытие в страну американского министра обороны Ллойда Остина.

Напомним, “Дни.ру” также писали о возможном энергетическом кризисе на Украине. Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявляла, что страна подошла к крайней точке и во время отопительного сезона нуждается в срочных мерах. Она считает необходимым пересмотр проекта бюджета.



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