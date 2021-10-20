Паэлья с морепродуктами от Веры Брежневой: пошаговый рецепт

В солнечной Испании паэлью готовят с разными добавками: овощами, грибами, курицей, морепродуктами. Вера Брежнева больше всего любит последний вариант.

Ингредиенты:

150 г риса сорта бомба, 4 крупных мидии, 150 г мини-кальмаров, 100 г мяса каракатицы, 10 тигровых креветок, 0,5 л бульона из морепродуктов, 70 г сладкого перца, 120 г томатов, половина лимона, 3 зубчика чеснока. 5 г петрушки, 20 г лука-шалота, 50 мл оливкового масла, 50 мл воды, щепотка шафрана, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Сладкий перец нарезаем крупными кубиками, лук – полукольцами, чеснок и петрушку мелко рубим.

2. Томаты очищаем от кожицы, предварительно подержав сначала в кипятке, а затем в холодной воде, и натираем на терке.

3. Шафран разводим в 50 мл кипятка и даем постоять в течение 4-5 минут.

4. Из креветок удаляем внутренности. Не снимая панцирей, обжариваем креветки с мидиями и мясом каракатицы на оливковом масле в течение пары минут.

5. Затем добавляем к морепродуктам лук и перец, обжариваем две минуты и отправляем туда же петрушку и чеснок. Спустя 40 секунд достаем из сковороды морепродукты.

6. В ту же сковороду вливаем раствор шафрана, бульон и тертые томаты, солим и перчим по вкусу.

7. Как только жидкость закипит, добавляем промытый рис, перемешиваем и варим около 15 минут на слабом огне.

8. Когда рис вберет в себя всю воду, выкладываем сверху морепродукты и украшаем блюдо ломтиками лимона. Перед подачей даем настояться под крышкой несколько минут.

Любимое испанское блюдо Веры Брежневой готово!

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