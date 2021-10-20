 

Ученые обнаружили ближайшего родственника собак

20.10.2021, 7:00, Новости дня
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В Японии провели генетические исследования останков вымершего около сотни лет назад местного волка. Оказалось, что ДНК этого дикого животного и современных собак очень похожи.

Таким образом, японского волка можно считать ближайшим родственником, а может, и предком собак. Всего было изучено девять образцов тканей, уточняют специалисты.

Науке давно известно о генетической близости волков и собак. Считается также, что первые стали прародителями для вторых. Однако в генетике этих животных все-таки есть различия. Поэтому ученым интересно было найти именно тот вид волков, которого древние люди могли приручить, превратив со временем в собаку. Как минимум, японский волк и собака имеют одного и того же предка.



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