Ученые обнаружили ближайшего родственника собак

В Японии провели генетические исследования останков вымершего около сотни лет назад местного волка. Оказалось, что ДНК этого дикого животного и современных собак очень похожи.

Таким образом, японского волка можно считать ближайшим родственником, а может, и предком собак. Всего было изучено девять образцов тканей, уточняют специалисты.

Науке давно известно о генетической близости волков и собак. Считается также, что первые стали прародителями для вторых. Однако в генетике этих животных все-таки есть различия. Поэтому ученым интересно было найти именно тот вид волков, которого древние люди могли приручить, превратив со временем в собаку. Как минимум, японский волк и собака имеют одного и того же предка.