Установлен еще один вред от табачного дыма

Ученые из японского университета Гифу доказали, что клубы табачного дыма очень вредны для глаз. Причем, негативное влияние оказывается как изнутри, так и снаружи. Дым раздражает слизистую оболочку, создает опасность для остроты зрения даже при так называемом пассивном курении.

Как уточнил один из участников исследования Ватару Оцу, особенно большую опасность дым создает для роговицы, которая является наименее защищенной частью глазного яблока. Она же наиболее восприимчива к различным химикатам.

Во время исследователи доказали, что курильщики вдвое чаще страдают от такого неприятного недуга, как синдром сухого глаза. И это далеко не все последствия, которые могут возникнуть в результате курения.