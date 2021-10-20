Астрологический прогноз на 2022 год

Год полный катаклизмов ждет человечество, но самое тяжелое – это испытание знанием и искусственный интеллект, так как люди будут думать, что умнее Бога, предупреждают прорицатели.

Люди все равно хотят знать, что их ждет в будущем, даже те, кто не верит во всякого рода предсказания. В ответ на запрос многочисленные экстрасенсы, астрологи, нумерологи, предсказатели, прорицатели продолжают удивлять мир своими видениями и открытиями.

Так, болгарские эзотерики нынешней осенью снова взялись за перевод катренов средневекового предсказателя Нострадамуса. В последний раз переводчики и толкователи Нострадамуса представили свою версию в новом переводе в високосном 2020 году. Прогноз вышел неутешительный. Прорицатель предупреждал о том, что мир захлестнет череда катастрофических событий вплоть до 2025 года.

Теперь вот эзотерики Болгарии захотели «перечитать» катрены, чтобы узнать конкретные подробности о 2022 годе. Как выяснил Life, болгарские прорицатели «увидели», что в России будет совершено серьезное покушение на одного из политических лидеров. Символ США – доллар – рухнет, а инфляция выйдет из-под контроля. К слову сказать, как раз недавно президент США Джо Байден говорил о том, что США могут потерять свое экономическое преимущества в мире.

Глава минфина Джанет Йеллен даже заявила: если конгресс не поднимет потолок госдолга или не приостановит лимит заимствований, то в стране не исключен дефолт. Впрочем, о падении Америки говорил еще афонский старец Стефан Карульский, но не уточнял – случится ли это в 2022 году или гораздо позже. Теперь болгары нашли в записях Нострадамуса предсказание о мировом голоде и атаке искусственного интеллекта.

«Ужасная война на Западе готовится, на следующий год чума обнаружится, ни молодые, ни старые, ни скот не выживут. Кровь, огонь, Меркурий, Марс, Юпитер во Франции», – переводится катрен.

Турецкий астролог Мурат Койун тоже назвал 2022 год – годом тяжелых испытаний. При этом он считает, что «достанется» всем странам.

В свою очередь в Иране почитаемый пророком старец Салман Салехигударза, который живет в горах, еще в прошлом году предупреждал людей об опасностях, которые их предостерегают, потому что «Земля будет отвечать за поступки». В частности, провидец говорил о пробуждении вулканов на Востоке. «И это будет не Божья воля. Это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим. И с каждым годом это будет все заметнее», — приводит “Рамблер” слова иранского старца.

В 2022 году Россию, которую Салехигударза называет сильной и непредсказуемой, ждут серьёзные изменения: вырастет уровень духовности, что положительно скажется на жизни в стране.

«Россия сможет преодолеть бедность, а со временем все люди, её населяющие, смогут получить возможность заниматься любимым делом. Российские предприниматели будут не только предметом зависти в мире, но и примером того, как следует вести дела», – считает старец.

Страна собирает силу, чтобы “взлететь на большую высоту, уверен старец Салман. Нестабильные для экономики 2020-2021 годы пройдут, и Россия достигнет небывалых высот, уверен персидский провидец.

А вот аналитики из консалтинговой компании Rystad Energy не прислушиваются к прогнозам экстрасенсов с астрологов, а опираются на данные. Они подсчитали, что деньги от продажи сырья помогут России оправиться от последствий пандемии коронавируса. Более того, они не исключают, что у крупнейших российских нефтегазовых компаний будут новые проекты. Правда, с ними не согласны эксперты американской компании “Стартфор”. Они по уже устоявшейся традиции предсказывают России крах, в связи с тем, что цены на нефть упадут, и страна развалится как СССР на мелкие кусочки. В общем, как когда-то президент Барак Обама в 2015 году заявлял, что экономика России разорвана в клочья.

Однако сегодня людей всего мира больше всего волнует вопрос – что будет с пандемией, когда коварный коронавирус перестанет косить людей. Особенно это беспокоит россиян. В последнее время, судя по данным динамики коронавируса, COVID-19 бьет рекорды по смертности. Астрологи не дают утешительных прогнозов. Как пишет nevasport, астрологи говорят о том, что пандемия не отступит в октябре и ноябре. Наоборот, россиянам предстоит пережить еще одну волну в период, когда Юпитер и Плутон войдут в знак Козерога, а именно 13 ноября. А вот другая волна падает на 18 декабря, когда Сатурн в очередной раз войдет в знак Водолея и пробудет там 2,5 года. В компании с Сатурном будет Юпитер. Эту планету считают счастливой. Эксперты полагают, что это событие позволит миру забыть о пандемии.

«Человечество должно сильно перестрадать, прежде чем перейти в более мягкую эпоху Водолея», – констатирует астролог Татьяна Борщ, уверяя, что начиная с 2022 года ситуация с коронавирусом обязательно выровняется.

Ее коллега Фаина Щербина говорит о середине 2022 года, но вирусом переболеет почти все население страны. Правда, предсказавший за год до появления пандемию индийский подросток Абигья Ананд недавно предупредил о новой угрозе – неведомом вирусе, против которого все вакцины будут бесполезны.