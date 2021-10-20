На Ямайке сектанты убили трех человек во время ритуала жертвоприношения

Прежде чем ритуал смог завершиться, полиция ворвалась в здание на Норвуд-авеню и застала там 144 члена этого странного сообщества, включая детей. Люди сказали, что они “готовились к посадке на Ковчег его превосходительства Кевина О. Смита”.

Кровь до сих пор видна на бетонном полу, на котором женщина по имени Таника Гордон была принесена в жертву в ходе странного ритуала в церкви Pathways International Kingdom Restoration Ministries в Монтего-Бей, Сент-Джеймс, Ямайка.

Как сообщает местная пресса, ритуал в декорациях цветов радуги включал два этапа, последний из которых завершился вечером в прошедшее воскресенье кошмарным кровопролитием.

Участники ритуала, одетые в белое, под руководством некоего доктора Кевина О. Смита, сказали обреченным людям, что они нечисты и что необходимо их убить.

Прежде чем ритуал смог завершиться, полиция ворвалась в здание на Норвуд-авеню и застала там 144 члена этого странного сообщества, включая детей. Люди сказали, что они “готовились к посадке на Ковчег его превосходительства Кевина О. Смита”.

Позже стало известно, что лидер секты предупредил прихожан в Facebook, что “надвигается большой потоп и что спасутся лишь избранные”. Ранее, в течение нескольких месяцев этот “пастор” называл себя “выдающимся международным послом Ямайки, израильским богом королем 999”, “коронованным епископом” и “Наби (пророком) последнего времени”.

В здании были обнаружены козы, коровы и кролики, которые также должны были стать частью ритуала. Были найдены три убитых человека и еще трое раненых, которые были доставлены в больницу.

Комиссар полиции Энтони Андерсон вчера сообщил СМИ, что полиция была предупреждена одной из участниц секты, которая была среди раненных, потому что решила не подчиняться инструкциям, данным ей лидером секты.

“Она дала информацию, которая заставила нас поверить в то, что люди подвергаются риску. В ответ на это сообщение мы послали полицейских и первая прибывшая группа полицейских была обстреляна”, – сказал он, добавив, что после этого полиции пришлось прибегнуть к дополнительной помощи.

“Мы были обеспокоены тем, что там может произойти какая-то форма ритуального убийства, и поэтому нам нужно было быстро проникнуть внутрь”, – пояснил комиссар полиции.

Когда полиция штурмовала здание, они обнаружили несколько человек, которые были ранены другими членами религиозного сообщества, и решили обезопасить помещение.

“Было около 14 детей и 31 женщина, и поэтому мы стали рассматривать это как спасение детей, основываясь на том, что мы видели, когда мы вошли”, – добавил Андерсон.

На фотографиях, сделанных журналистами, были изображены члены секты, связанные веревкой, некоторые из них были совсем обнажены, а другие слегка прикрыты куском ткани. Также можно было увидеть рассыпанную на землю пищу.

Среди членов религиозного сообщества была обнаружена женщина-полицейский, прикрепленная к участку в Кингстоне, а также там оказались местные учителя, сборщики налогов, солдаты и торговые агенты. Все они свято верили и слушались своего лидера Кевина О. Смита, который, как сообщается, имел психологическое образование.

Смит был родом с Ямайки, но много лет прожил в Канаде, прежде чем вернуться обратно домой со степенью доктора психологии.

“Раньше он лечил людей, но потом он отклонился и стал радикальным, и в результате некоторые члены его сообщества покинули его”, – сказал журналистам бывший член общины.

Комиссар полиции Энтони Андерсон рассказал, что он не располагает данными о том, что на Ямайке есть еще подобные культы, потому что если бы это было так, это было бы поводом для беспокойства.

“Надеюсь, это не начало волны. Я не вижу никаких признаков этого. Но, конечно, это вызывает беспокойство”, – заявил он.

Андерсон признал, что эта религиозная группа была на радаре полицейского наблюдения и раньше, но никто и не подозревал, что она может сотворить весь этот “кровавый Ад”.

Он похвалил старшего суперинтенданта Вернона Эллиса, главу полицейского управления Сент-Джеймс, и его команду за то, что они серьезно отнеслись к предупреждающей информации, когда они получили звонок, и за то, что они быстро предприняли шаги, чтобы прервать ритуал.

“В противном случае, возможно, мы могли бы получить еще больше трупов”, – сказал он.