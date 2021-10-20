Житель США убил своих детей из-за страха перед «рептилоидами»

Американец убил своих малолетних детей из-за конспирологической теории о «змеиной ДНК», которая якобы может проникать в человеческий организм, пишет NBC Chicago.

Владелец школы серфинга Тейлор Коулмен на допросе признался сотрудникам ФБР, что поступил так из-за страха перед «рептилоидами». Он заявил, что его двухлетний сын и 10-месячная дочь, которых он убил в Мексике, «должны были вырасти чудовищами». Убийство было единственным способом спасти человечество, подчеркнул Коулмен.

Отмечается, что конспирологическая теория о существовании «рептилоидов» подразумевает, что на планете живут инопланетяне в виде человекоподобных рептилий, которые тайно управляют миром, в том числе занимают ключевые посты в правительстве, банковской сфере и Голливуде.