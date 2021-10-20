Итальянец прятал два года тело матери ради получения пенсии

В миланском пригороде Буччинаско задержали мужчину, который два года прятал тело матери, чтобы получать за нее пенсию, сообщило издание la Repubblica.

В полицию сообщила знакомая 50-летнего мужчины. Она узнала, что злоумышленник скрывает смерть матери. Мужчина обмолвился, что его 80-летняя мать якобы проживает в доме престарелых. Однако знакомая знала, что женщина умерла от агрессивной формы болезни Альцгеймера в ноябре 2019 года. Мужчина признался друзьям, что не стал хоронить родственницу, но пообещал сделать это в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Через месяц женщина обратилась в полицию. В доме мошенника провели обыск и обнаружили тело в шкафу в мешке, наполненном глиной. Личность погибшей идентифицируют эксперты, однако сын уже дал в связи с этим признательные показания.

На банковские счета мужчины наложен арест. В течение почти двух лет он получал за мать 1700 евро в месяц.

Ранее сообщалось, что житель Приморского края прятал труп матери на балконе 3,5 года.