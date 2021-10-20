 

Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»

20.10.2021, 6:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛица, которые вакцинированы от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, сообщил глава украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

Демченко подтвердил «ранее установленные правила» и заявил, что Киев «не признает российскую вакцину». Он также отметил, что этой вакциной «пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях». По его словам, «вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

При этом «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.



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