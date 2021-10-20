ОБСЕ пожаловалась на «ограничения свободы передвижения» миссии на Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине «столкнулась с необоснованными ограничениями свободы передвижения», сообщила спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер.

Де Риддер выразила тревогу в связи со сложившейся ситуацией и заявила, что миссия ОБСЕ – «не только самая крупная и заметная операция» организаци, но и «одна из самых важных». Подчеркивается, что миссия, «обязанная с 2014 года вести наблюдение и беспристрастно сообщать о ситуации», оказалась «бесценным инструментом для документирования нарушений режима прекращения огня, предоставления важных данных политикам и облегчения диалога между воюющими сторонами».

Спецпредставитель ПА ОБСЕ подчеркнула, что миссия была санкционирована «консенсусными решениями всех 57 государств», которые входят в организацию. Де Риддер заявила, что свобода передвижения наблюдателей «должна безоговорочно соблюдаться», передает ТАСС.

Она заявила, что после решения РФ не продлевать мандат миссии на российско-украинской границе, СММ является «последним оставшимся инструментом» организации «для обеспечения некоторой прозрачности в семилетнем конфликте с более 14 тыс. погибшими».