Мнение: Успешный подводный пуск северокорейской подводной лодки
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Кадры успешного испытания подводного запуска баллистической ракеты с северо-корейской подводной лодки.
По заявлению КНДР это расширяет ее возможности по стратегическому сдерживанию – подразумевается, что на такой ракете может быть установлена ядерная боеголовка.
Как отмечают северо-корейцы, новая ракета имеет несколько меньшие размеры нежели предшествующая версия, но имеет более высокие возможности по маневрированию и управляемому планированию.
Несмотря на угрозы в адрес Пхеньяна, Северная Корея явно настроена продолжать крепить свой ракетно-ядерный щит, отсюда и новые гиперзвуковые ракеты, БЖРК и теперь вот новые ракеты для подводных лодок.
В СБ ООН собираются для того, чтобы в очередной раз пожурить Северную Корею, но вполне понятно, что Ким от своей ядерной дубинки не откажется, он на сумасшедшего точно не похож, чтобы на это пойти.
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Источник: Colonel Cassad
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