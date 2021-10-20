 

К чему снится жених

20.10.2021, 6:14, Разное
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Видеть во сне жениха к изменениям в жизни. Если у вас в планах скорое замужество, тогда активнее визуализируйте свой сон. Он может воплотиться в реальность.

Женщине видеть во сне жениха – к приключениям, на которые она никак не сможет повлиять. Это может быть связано с ее родственниками. Вероятно, стоит помириться с кем-то из близких.

Девушке видеть жениха во сне, где она торопится к нему навстречу, говорит о счастливой семейной жизни в будущем. Если сновидице привиделось, что она находится в теле жениха, ей грозит осуждение со стороны окружающих. Не стоит вести себя слишком откровенно и вызывающе.

СОННИК АСТРОМЕРИДИАнаЖенщине видеть во сне чужого жениха – к жизненным трудностям и проблемам на работе. Вероятно, у вас не хватит сил на выполнение поставленных задач. Вам следует попросить помощи у родственников.

Если во сне вы увидели свадьбу, значит вскоре вы получите радостное известие. Событие может не относиться непосредственно к вам, оно может затронуть кого-то из ваших друзей или близких.

Жених во сне может предвещать страстный секс, который вскоре случится у вас с вашим возлюбленным. Девственнице видеть во сне жениха – такой сон говорит о ее страхе перед неизведанным.

Мужчине видеть жениха во сне является счастливым знамением, которое говорит о скором разрешении проблем.

Видеть во сне жениха в белом костюме – символ неблагоприятных событий. Кто-то из близких скоро попросит у вас непосильной помощи.


МАЛЫЙ ВЕЛЕСОВ СОННИК

Согласно этому изданию, жених во сне предвещает радость и удачу. Девушке видеть жениха во сне говорит о препятствиях, которые навалятся на нее в скором будущем. Если во сне жених смеется – это к подстерегающему вас обману. Девушке видеть во сне жениха – вскоре погулять на чьей-то свадьбе, причем в роли свидетельницы.

Целовать во сне жениха – недобрый знак. Вас ждут мелкие неурядицы, на разрешение которых вы потратите много сил и средств.

Девушке видеть во сне жениха, который в приступе гнева угрожает ей чем-то – к скорому расставанию.



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