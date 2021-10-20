TSMC внедряет техпроцесс 3 нм в будущем году

Давно ожидаемый техпроцесс в три нанометра наконец-то начинают внедрять. Как стало известно, именно его запустит на своем конвейере компания TSMC. Правда, произойдет это только в будущем году.

Напомним, что лучшие чипы до сих пор выпускаются по техпроцессу 5 нм. Размер 4 нанометра, похоже, все производители решили пропустить. Зато много разговоров о 3 нм и даже 2 нм. Ожидается, что все это появится у производителей процессоров TSMC и Samsung, где уже давно ведутся соответствующие разработки.

По сообщениям компетентных источников, TSMC постепенно нарастит производство пластин по техпроцессу 3 нм до 55 тысяч штук в месяц. Но к концу 2022 года объемы могут вырасти примерно вдвое – до 105 тыс. пластин в месяц.